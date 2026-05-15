Wrocław

Amfetamina, haszysz i marihuana w garażu. Zatrzymany odpowie przed sądem

Blisko czterech kilogramów narkotyków i sprzęt do pakowania
Amfetamina, haszysz i marihuana znalezione w Kłodzku
Źródło wideo: Dolnośląska policja
Źródło zdj. gł.: KPP w Kłodzku
Ponad 2,3 kilograma marihuany i 1,5 kilograma amfetaminy znaleźli policjanci u 41-latka z Kłodzka (woj. dolnośląskie). Narkotyki były ukryte zarówno w mieszkaniu, jak i garażu, a część schowano w metalowych puszkach w kuchennej szafce. Mężczyzna trafił do aresztu.

Kłodzcy policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o posiadanie i sprzedaż narkotyków. Z ustaleń policji wynikało, że mężczyzna może mieć w domu duże ilości narkotyków.

W trakcie przeszukań w jednej z kuchennych szafek funkcjonariusze znaleźli ukryte substancje w metalowych puszkach.

Policjanci sprawdzili też garaż 41-latka. Tam znaleźli kolejne narkotyki oraz rzeczy służące do ich pakowania m.in. wagę elektroniczną, woreczki i folię. Według śledczych wszystko wskazywało na to, że substancje były przygotowane do sprzedaży.

Łącznie funkcjonariusze znaleźli ponad 2,3 kilograma marihuany, 43 gramy haszyszu oraz znaczne ilości substancji psychotropowych, w tym ponad 1,5 kilograma amfetaminy i kilkadziesiąt gram 4-CMC.

"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także wielokrotnego udzielania narkotyków innym osobom w celu osiągniecia korzyści majątkowej" - informuje kłodzka policja.

Jak ustalili policjanci, 41-latek był już wcześniej karany. Został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury, gdzie wykonano dalsze czynności. Sąd Rejonowy w Kłodzku zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące.

Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia, a w przypadku dużych ilości nawet do 10 lat. Za handel narkotykami można trafić do więzienia na nawet 12 lat.

