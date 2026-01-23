Przez kilka dni miał bić, upijać i zmuszać do seksu, 27-latka nie żyje. Jest akt oskarżenia

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w marcu 2025 roku w powiecie kłodzkim.
Według prokuratury 38-latek zabił, a wcześniej zgwałcił 27-letnię kobietę, swoją życiową partnerkę. "Zabójstwo związane było z kilkudniowym stosowaniem wobec pokrzywdzonej przemocy, upijaniem jej alkoholem oraz zmuszaniem jej do czynności seksualnych. Wskutek odniesionych licznych obrażeń, w tym ran tłuczonych głowy, nastąpił zgon kobiety" - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera.
Znęcał się też nad poprzednią partnerką
W trakcie śledztwa okazało się, że 38-latek znęcał się też nad poprzednią partnerką. Według prokuratury mężczyzna bił, gwałcił oraz więził 24-letnią kobietę.
Oskarżony był już wcześniej wielokrotnie karany; w tym za przemoc wobec kobiet.
Sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy w Świdnicy. Mężczyźnie grozi dożywocie.
