Spadł i połamał skrzydła. Młody bocian został postrzelony

Sierpień to czas wylotów bocianów do ciepłych krajów. Tradycyjnie, jak co roku, personel "Klekusiowa" poddaje leczeniu i przygotowuje te ptaki do dalekiego lotu. Rokrocznie do Tomaszowa Bolesławieckiego (woj. dolnośląskie), gdzie mieści się ośrodek, przylatują również zdrowie bociany, szykujące się na zimowisko.