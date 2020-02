Pościg za pijanym kierowcą. "Pędził ponad 200 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym"

- Kierowca wyraźnie unikał kontaktu wzrokowego z policjantami. Mundurowi postanowili skontrolować pojazd i kierującego. Kiedy policjanci dali mu sygnał do zatrzymania, ten przyśpieszył i zaczął uciekać - mówi Agnieszka Nierychła, rzeczniczka opolskiej policji.

Pędził ponad 200 km/h

Funkcjonariusze rozpoczęli pościg, na miejsce wezwano posiłki. Kierowca uciekając przed radiowozem momentami rozpędzał się do ponad 200 km/h w terenie zabudowanym. Po kilkunastu minutach policjanci zajechali mu drogę i uniemożliwili dalszą ucieczkę.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Policja przypomina, że kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i nie zatrzymuje się do kontroli, pomimo nadawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.