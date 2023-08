Kędzierzyn-Koźle. Wąż w supermarkecie, akcja straży pożarnej

Strażacy z Kędzierzyna-Koźla (woj. opolskie) zostali wezwani do jednego z supermarketów. Jak poinformowała obsługa, na terenie sklepu, w lodówce, znajdował się wąż. Strażacy odłowili gada i przekazali go weterynarzowi.

Do zdarzenia doszło w sobotę. "Dzisiaj otrzymaliśmy nietypowe wezwanie. W lodówce marketu spożywczego w Kędzierzynie-Koźlu znajduje się wąż. Po dojeździe na miejsce potwierdzono treść zgłoszenia" - poinformowali strażacy w mediach społecznościowych.

- Zauważyli go klienci, sprawę zgłosili obsłudze sklepu, a ta zadzwoniła na numer alarmowy. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, wąż znajdował się za lodówką - mówi nam kpt inż. Piotr Krok z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Schwytali gada, przekazali weterynarzowi

Do akcji przystąpił jeden zastęp strażacki, pięciu ratowników. - Strażacy schwytali gada. To była szybka i niezbyt skomplikowana akcja - podkreśla Krok. Okazało się, że wąż to niejadowity zaskroniec. Został przekazany weterynarzowi. Na zdjęciach, które pokazali strażacy w mediach społecznościowych, widać odłowionego już zaskrońca.