Trzymiesięczna Inka trafiła do kontenera na ubrania. "28-latek zgłosił kradzież psa, chcąc nas zmylić"

1,5 kilograma, trzy miesiące i wielkie przerażenie

Na miejsce przyjechał jeden zastęp straży, w sumie pięciu strażaków. - Nasze działania polegały na wykonaniu dostępu do kontenera. Na szczęście zadanie było łatwe, bo polegało na rozcięciu kłódki – relacjonuje Piotr Krok ze straży pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>> W kontenerze, pomiędzy ubraniami i różnymi workami z odzieżą, znajdował się maleńki szczeniak. - To suczka. Waży około 1,5 kilograma i - jak ocenił lekarz - ma około trzech miesięcy. Była bardzo wystraszona – opisuje szefowa schroniska. Nie wiadomo, ile czasu szczeniak spędził w zamkniętym kontenerze. Jednak mogło być to nawet - jak przypuszczają pracownicy schroniska - kilkanaście godzin. - Podobno ktoś wrzucił tam nawet karmę. Nie wiemy, czy miał to być ponury żart, czy ktoś zrobił to z zamiarem zabicia tego szczeniaka. Niezależnie od tego to koszmarne zachowanie – podkreśla Hamala. I dodaje, że są już podejrzenia, kto mógł się tego dopuścić.