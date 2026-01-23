Nocny pożar w budynku wielorodzinnym. Jedna osoba nie żyje

Tragiczny pożar w miejscowości Kaźmierzów, nie żyje 65-latek Źródło: Krzysztof Halla/112Polkowice

Do pożaru doszło około godziny 3 w miejscowości Kaźmierzów, gmina Polkowice.

- Do stanowiska kierowania w Polkowicach wpłynęło głoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar dachu. Ewakuowano dziewięć osób. Po przeszukaniu mieszkania znaleziono jedną ofiarę śmiertelną - przekazał młodszy kapitan Adrian Ziemiański, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Akcja gaśnicza w miejscowości Kaźmierzów Źródło: Krzysztof Halla/112Polkowice

Na miejscu pracowało 17 zastępów straży pożarnej, pogotowie energetyczne, gazowe i policja.

- Wybuchł pożar w budynku mieszkalno-gospodarczym należącym do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zamieszkiwały tutaj dwie rodziny i pięciu pracowników lokalnej firmy. Zaoferowaliśmy pomoc dla rodzin. Obecna na miejscu była pani dyrektor ośrodka pomocy społecznej, ale rodziny zaopiekowały się najbliższymi. Mieliśmy też przygotowany autobus, gdyby trzeba było natychmiast zabezpieczyć cieple miejsce dla tych rodzin - mówił Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Pożar budynku rodzinnego, jedna ofiara śmiertelna Źródło: Krzysztof Halla/112Polkowice

Pożar budynku rodzinnego w miejscowości Kaźmierzów Źródło: Krzysztof Halla/112Polkowice

