Międzynarodowa grupa przestępcza produkowała papierosy. W Wielkopolsce

Polskie i słowackie służby zatrzymały dziewięć osób podejrzanych o to, że produkowały i rozprowadzały podrobione papierosy jednej ze znanych marek. Na terenie nielegalnej fabryki znaleziono 5,5 mln sztuk papierosów, 11 ton krajanki tytoniowej i inne komponenty do produkcji papierosów.

Jak przekazała Krajowa Administracja Skarbowa w piątkowym komunikacie, funkcjonariusze KAS z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we współpracy z funkcjonariuszami CBŚP z Zarządu we Wrocławiu oraz funkcjonariuszami z Biura Kryminalnego Słowackiej Służby Celnej rozbili międzynarodową grupę przestępczą, która zajmowała się produkcją papierosów. Funkcjonariuszom udało się zlikwidować jedną z nowocześniejszych linii technologicznych do produkcji papierosów, z jaką mieli do czynienia.