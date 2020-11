Motocykl rozerwany na dwie części. Kierowca zginął po zderzeniu z ciągnikiem

"Poszkodowana była jedna osoba, około 30-letni mężczyzna kierujący jednośladem. Motocyklista znajdował się pod opieką osób postronnych. Przez cały czas był nieprzytomny. Przystąpiono do zabezpieczania miejsca zdarzenia oraz pojazdów biorących w nim udział a także udzielania pomocy ciężko rannemu mężczyźnie" - relacjonuje portal olesnica998.pl.

Nie żyje motocyklista

Niedługo potem, w okolicy miejsca wypadku, wylądował śmigłowiec LPR. Załodze ratowników udało się ustabilizować stan rannego mężczyzny na tyle, aby przetransportować go do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Niestety ostatecznie nie udało się uratować życia motocyklisty.