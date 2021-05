Spod jadącego autobusu wydobywały się płomienie

Kierowca nie wiedział, że jego autobus się pali

Mundurowi postanowili interweniować: dali kierowcy sygnał do zatrzymania się i poinformowali go o tym, co się dzieje. - Okazało się, że mężczyzna w ogóle nie wiedział, że jego pojazd się pali. Do akcji gaśniczej przystąpili więc policjanci - informuje Bagrowska. I dodaje, że gaszenie płonącego autobusu przejęli następnie strażacy. Był to pierwszy tego dnia kurs kierowcy autobusu, dlatego nie przewoził on żadnych podróżnych.