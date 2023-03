Przyjechała na konferencję, jej ciało znaleziono na hotelowym balkonie. Prawomocny wyrok sądu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok dla oskarżonego o zabójstwo w jednym z hoteli w Karpaczu (woj. dolnośląskie). To oznacza, że mężczyzna spędzi w więzieniu 25 lat. Zdaniem prokuratury Paweł M. nie mógł pogodzić się z tym, że jego była partnerka nie chciała kontynuować z nim znajomości. Motywem zbrodni miała być zazdrość.

W piątek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpatrywał odwołanie w sprawie Pawła M., oskarżonego o zabójstwo swojej byłej partnerki w jednym z hoteli w Karpaczu. Sąd zdecydował o utrzymaniu kary 25 lat pozbawienia wolności, jaką wcześniej orzekł Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Oskarżony przepraszał za to, co zrobił. Mówił też, że nie ma godziny, żeby nie żałował tego, co się stało. Poprosił o wybaczenie rodzinę kobiety. Jeden z obrońców oskarżonego - odnosząc się do wyroku sądu pierwszej instancji - podkreślał, że kara 25 lat więzienia jest "rażąco surowa". Po wysłuchaniu decyzji sądu apelacyjnego drugi z obrońców przekazał, że wystąpi o pisemne uzasadnienie wyroku.