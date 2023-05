Ze śpiączki wybudziła się dziewczynka, która wpadła do oczka wodnego. Była pod wodą 11 minut

Świetne wiadomości docierają ze szpitala, w którym leczona jest dwuletnia dziewczynka, uczestniczka wypadku na posesji w Karnkowie (Dolnośląskie). Dziecko wpadło do oczka wodnego i znajdowało się w nim 11 minut, a temperatura jego ciała spadła do 28 stopni Celsjusza. Mała pacjentka dwa tygodnie później wybudziła się ze śpiączki, a jej stan poprawia się z dnia na dzień.

Do zdarzenia doszło 9 maja na terenie sporej posesji z dużą salą do wynajęcia, przyległymi do niej zabudowaniami oraz oczkiem wodnym. Do niego właśnie wpadła dwuletnia dziewczynka. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.