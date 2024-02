Wypadek czeskiego turysty na Śnieżce. W akcję zaangażowano dwa śmigłowce

czytaj dalej

Minęły dwa lata od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Swoimi wspomnieniami i refleksjami podzielili się na antenie TVN24 ukraińscy dziennikarze, którzy na co dzień relacjonują wydarzenia ze swojego kraju. - Wczoraj odbył się pogrzeb mojego kolegi i po tych dwóch latach czuję, że ta wojna jest coraz bliżej. (...) Teraz ta wojna to imiona i nazwiska znajomych - powiedział Ołeh Biłecki. - Pamiętajmy o tych sukcesach, bo jak o nich zapomnimy, to stracimy nadzieję i wiarę w to, że świat nas może zaskoczyć, że ukraińskie wojsko może nas zaskoczyć - przekonywała Alina Makarczuk.