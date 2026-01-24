Rodzina z dzieckiem utknęła na Śnieżce

Akcja ratunkowa na Śnieżce. Trzyosobowa rodzina wraz z 9-letnim dzieckiem sprowadzona przez ratowników Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek, 23 stycznia wieczorem na Śnieżce w Karkonoszach.

"Trzyosobowa rodzina z 9-letnim dzieckiem utknęła na szczycie Śnieżki po spóźnieniu na ostatni wyciąg do Pecu pod Sněžkou. Ze względu na brak źródeł światła oraz zapadający zmrok, poszkodowani zostali unieruchomieni w partii szczytowej" - informuje Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Karkonosze.

Trzyosobowa rodzina utknęła na szczycie Śnieżki Źródło: GOPR Karkonosze

Z pomocą przyszli ratownicy, którzy zlokalizowali poszkodowanych, zabezpieczyli ich i rozpoczęli sprowadzanie w kierunku Domu Śląskiego. Po dotarciu do schroniska dalszy transport zapewnili ratownicy czeskiej Horskiej Służby, którzy przewieźli rodzinę do Pecu pod Sněžką.

Trzy osoby sprowadzone po zmroku do Domu Śląskiego Źródło: GOPR Karkonosze

Apel ratowników

Ratownicy apelują do turystów o sprawdzanie godzin pracy wyciągów przed wyjściem na szlak, rzetelne planowanie trasy z pozostawieniem marginesu bezpieczeństwa, zabieranie właściwego wyposażenia, w tym źródeł światła, odzieży ochronnej i naładowanego telefonu oraz stałe monitorowanie prognoz pogody i aktualnych warunków panujących w górach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD