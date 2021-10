Stracił równowagę na szlaku, spadł z urwiska, trzymał się już tylko kamienia

Turysta stracił równowagę na Śnieżce. Mężczyzna zsunął się po stromym zboczu i kurczowo trzymał się kamienia, by nie spaść dalej. Policjant z pomocą świadków zdarzenia, wciągnął poszkodowanego na szlak.

Policjant na własną rękę próbował wyciągnąć mężczyznę. - Przeszedł przez kamienny murek i zalecił jednemu ze świadków złapanie go za pas, po czym zsunął się do poszkodowanego mężczyzny, który trzymał się kamienia by nie stoczyć się w dół urwiska – relacjonuje rzecznik.