Zakażony koronawirusem rozerwał kombinezony policjantów. "Pluł i kaszlał, grożąc, że ich załatwi"

Funkcjonariusze z Kamiennej Góry (Dolnośląskie) interweniowali w sprawie awantury domowej. Nietrzeźwy, zakażony koronawirusem 32-letni mężczyzna najpierw groził policjantom zakażeniem, a potem przeszedł do czynów - rozerwał ich kombinezony ochronne, pluł w ich stronę i kaszlał im w twarz. Teraz grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Cała rodzina zakażona

Policjanci objęci kwarantanną

Nietrzeźwy mężczyzna został zatrzymany. Zgodnie z procedurami przewieziono go do Wrocławia na Krzyki, gdzie znajduje się areszt dla osób zakażonych. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia policjantów, a także sprowadzenia niebezpieczeństwa dla ich zdrowia i życia, powodując zagrożenie epidemiologiczne przez szerzenie się choroby zakaźnej. Przyznał się. Grozi mu do ośmiu lat więzienia. Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Posiedzenie aresztowe ma się odbyć w poniedziałek.