Uciekał przed policją, potrącił funkcjonariuszkę. Był pijany i poszukiwany

W niedzielny wieczór policjanci z Kamiennej Góry zauważyli ciemne bmw. Podejrzewali, że jego kierowca może być osobą poszukiwaną do odbycia kary. - Dlatego postanowili zatrzymać go do kontroli. Jednak kierujący - pomimo wydawanych poleceń - nie zatrzymał się i podjął próbę ucieczki - przekazuje Paulina Basta z policji w Kamiennej Górze. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Był pijany i poszukiwany

Policjantom udało zajechać drogę kierowcy. - Wtedy do auta 43-latka podeszła policjantka i próbowała wyciągnąć mężczyznę zza kierownicy. On jednak wrzucił wsteczny i uderzył w stojący z tyłu radiowóz, a funkcjonariuszkę potrącił drzwiami - relacjonuje Basta. Policjantka przewróciła się i poobijała. To jednak nie zatrzymało kierowcy bmw. Mężczyzna zatrzymał auto dopiero na rosnących na skarpie, nad wodą, drzewach. I wtedy został zatrzymany. - Trafił do policyjnego aresztu. Miał niemal dwa promile w wydychanym powietrzu, a oprócz tego okazało się, że był osobą poszukiwaną do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu - informuje policjantka.