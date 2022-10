Pijany kierowca wjechał w drzewo. Nie żyje 70-letnia pasażerka

czytaj dalej

Określanie warunków organizacyjnych lekcji religii i etyki w szkołach należy do wyłącznych kompetencji dyrektora szkoły - informuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, odnosząc się do nacisków małopolskiej kurator oświaty na dyrektorów szkół, "by lekcje religii nie odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie". Przedstawiciele RPO pytają o podstawę prawną takich nacisków, "sprzecznych z postulatami zgłaszanymi Rzecznikowi przez rodziców".