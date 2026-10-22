Jechał prawie 250 kilometrów na godzinę na S3. Nagrał to i wrzucił do sieci
Policja prowadzi postępowanie w sprawie kierowcy, który miał jechać z prędkością 248 kilometrów na godzinę na drodze ekspresowej S3 w rejonie węzła Kamienna Góra Południe. Nagranie dokumentujące zdarzenie zostało opublikowane 9 października na TikToku z napisem "Gnoje teraz zajęli policjantów to można depnąć". Dzień później materiał trafił na policyjną skrzynkę "Stop agresji drogowej".
- Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S3 w rejonie węzła Kamienna Góra Południe. W związku z tym, że jest to teren podległy jurysdykcji Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, całość materiałów została przesłana tam celem podjęcia dalszych działań - przekazał komisarz Przemysław Ratajczyk.
Policja szuka kierowcy
Sprawą zajęli się policjanci z Kamiennej Góry. Jak informuje młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, oficer prasowa tamtejszej komendy, funkcjonariusze otrzymali całe nagranie wraz z informacją, gdzie zostało ono opublikowane, oraz prośbę o reakcję.
- Wszczęliśmy postępowanie w sprawie o wykroczenie, o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tej chwili musimy zebrać wszelkie informacje i dotrzeć do osoby, która kierowała tym samochodem - informuje młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
Grożą mu poważne konsekwencje
Według policjantki, kierowcy może grozić grzywna w sądzie do 30 tysięcy złotych, 10 punktów karnych, a także zatrzymanie prawa jazdy.