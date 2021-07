Znalazł walizkę w piwnicy. W środku były szczątki noworodka

Prokuratura: to kości pochodzenia ludzkiego

Początkowo policja oszczędnie informowała o znalezisku. Na podstawie wstępnych oględzin na miejscu zdarzenia trudno było określić nawet, czy były to szczątki ludzkie. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, a także lekarz patolog. Szczątki przekazano do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu. W poniedziałek biegli dokonali oględzin. Stwierdzili, że są to kości noworodka.