Kłótnia na plaży, interweniowała policja. Dwie pijane kobiety opiekowały się małymi dziećmi

Nad jednym z zalewów w okolicy Kamieńca Ząbkowickiego (Dolnośląskie) dwie pijane kobiety - matka i babcia - opiekowały się małymi dziećmi. Na miejscu interweniowała policja. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Pijane opiekunki

Ta potencjalnie niebezpieczna sytuacja skończyła się bez tragedii. Dziewczynki bawiły się w pewnej odległości od wody, a po interwencji policji zostały przekazane po opiekę wujka, który odwiózł całą rodzinę do domu.

To jednak nie koniec tej sprawy. Policja kolejny raz podkreśla, że woda i alkohol to nie jest dobre połączenie, a już szczególnie, kiedy należy opiekować się małymi dziećmi. Informacje o zdarzeniu zostaną przekazane do sądu rodzinnego i opieki społecznej. Instytucje mają sprawdzić sytuację dziewczynek w rodzinie.