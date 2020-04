Osiem owiec zagryzionych w zagrodzie. Właściciel podejrzewa, że w nocy zaatakowały wilki

Osiem owiec padło ofiarą drapieżników, które wdarły się nocą do zagrody przy gospodarstwie agroturystycznym w Kadłubie Wolnym na Opolszczyźnie. - Były z nami kilkanaście lat. Podchodziły, z ręki jadły - mówi właściciel.

- Poszedłem do stada, zobaczyłem, że jedna owca leży i się nie rusza. Druga była rozszarpana. Dalej zobaczyłem jeszcze trzy sztuki. Pomyślałem, że tego nie mogły zrobić żadne psy, tylko wilki. Ale one nigdy w okolicy się nie pojawiały - mówi Sylwiusz Kubiciel, właściciel agroturystyki "Pod Kotwicą".

Jak mówi, nie mógł się doliczyć jeszcze dwóch owiec i jagnięcia. Najprawdopodobniej zostały zaciągnięte przez dzikie zwierzęta do lasu.

Jedno młode osierocone

- Mieliśmy 10 matek, które miały się kocić. Jedna owca osierociła młodego. One były oswojone, to takie nasze ekologiczne kosiarki. Były z nami kilkanaście lat, podchodziły do ludzi, z ręki jadły. Zostały trzy matki i cztery młode. Przykro - przyznaje gospodarz.