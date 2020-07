Bus i samochód dostawczy zderzyły się czołowo. Dwie kobiety były zakleszczone

Do zdarzenia doszło w piątek rano przed godziną 9. Samochody zderzyły się - jak wstępnie ustaliła policja - z winy jednego z kierowców.

- Mężczyzna jadący z pasażerką nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w prawidłowo poruszającego się innego busa, którym jechały dwie kobiety - mówi Ewa Kluczyńska, oficer prasowy policji w Jaworze.

Śmigłowcem do szpitala

- Wymagane było użycie sprzętu hydraulicznego, aby wykonać dostęp do tych osób poszkodowanych - mówi Andrzej Mitek z jaworskiej straży pożarnej.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który jedną z nich - najciężej poszkodowaną - zabrał do szpitala we Wrocławiu. Druga kobieta karetką przewieziona została do placówki w Jeleniej Górze.