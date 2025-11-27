Zawaliła się ściana budynku. Jedna osoba nie żyje, druga trafiła do szpitala

Oleśnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

O godzinie 16.49 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na budowie w miejscowości Jenkowice w gminie Oleśnica.

- Na placu budowy zawaliła się jedna ze ścian budynku i przygniotła dwóch mężczyzn. Po dojeździe na miejsce poszkodowani znajdowali się już poza zawaliskiem. Pomogły im osoby postronne - poinformował kapitan Marcin Purzyński, rzecznik PSP w Oleśnicy.

Na miejsce zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Jeden z poszkodowanych zmarł, a u drugiego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Udzielaniem pomocy zajęli się medycy, nasze działania sprowadzały się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia - dodał Purzyński.

Jak przekazał dyżurny PSP, drugi poszkodowany został przetransportowany przez LPR do szpitala.

Na miejscu zdarzenia działania prowadzi policja, prokuratura oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Dodatkowym utrudnieniem w akcji była pomyłka w nazwie miejscowości w zgłoszeniu. Początkowo służby zadysponowano do Jankowic w powiecie oławskim zamiast do Jenkowic w powiecie oleśnickim.

