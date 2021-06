Autokar z dziećmi wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Są poszkodowani

Są poszkodowani

- Do opolskich szpitali trafiło w sumie pięć osób, w tym czworo dzieci. Najbardziej poszkodowany został kierowca autokaru. Obrażenia żadnej z tych osób nie zagrażają życiu - mówił na antenie TVN24 Łukasz Nowak, rzecznik opolskiej straży pożarnej. Kilkadziesiąt minut później okazało się, że bilans poszkodowanych w zdarzeniu w Jełowej zwiększył się. Ze szkoły podstawowej, do której przewieziono dzieci podróżujące autokarem, do placówek medycznych przetransportowano jeszcze dwoje dzieci. - Ani kierowca ani dzieci nie doznały obrażeń, które mogłyby zagrażać ich życiu - podkreśliła w rozmowie z reporterem TVN24 Agnieszka Nierychła, rzecznik policji w Opolu. I zaznaczyła, że skutki zdarzenia mogłyby być znacznie poważniejsze, gdyby dzieci nie miały zapiętych pasów bezpieczeństwa. - Dzieci były zapięte w pasy, a dzięki temu uniknęliśmy dużych obrażeń - przyznała Nierychła.

Sprawdzą, jak doszło do wypadku

Wiadomo, że autobus jechał z Kępna (województwo wielkopolskie) na wycieczkę do ogrodu zoologicznego w Opolu. Dlaczego nie dojechał do celu i co się wydarzyło po drodze, ustali policja. - Ze wstępnych ustaleń wynika jednak, że kierowca mógł zasłabnąć za kierownicą - przyznaje Karol Brandys, rzecznik opolskiej policji. A Nierychła dodaje: - Kierowca na łuku drogi zjechał nagle na przeciwległy pas, a autokar przewrócił się do rowu. Wyglądało to bardzo źle.