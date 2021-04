Zniszczył samochód sąsiada, bo ten nie mówił "dzień dobry" jego matce

Do pięciu lat więzienia grozi 28-latkowi z Jeleniej Góry (województwo dolnośląskie), który - jak sam zeznał - postanowił nauczyć jednego z sąsiadów dobrych manier. Mężczyzna miał - według 28-latka - nie mówić "dzień dobry" jego matce. Za to syn kobiety oblał auto sąsiada farbą i spowodował straty szacowane na kilka tysięcy złotych.

Samochód zniszczył za brak "dzień dobry"

28-latek przyznał się do wylania farby na samochód mężczyzny. Okazało się, że pokrzywdzony to sąsiad matki wandala. - Oświadczył, że zrobił to, bo właściciel auta nie mówi "dzień dobry" jego matce - relacjonuje policjantka. Teraz podejrzanemu o uszkodzenia mienia z pobudek chuligańskich grozi do pięciu lat więzienia.