Zniszczyli figury aniołów, Maryi, Jezusa. Zatrzymani za profanację

Mieszkańcy miejscowości, gdzie dochodziło do profanacji, byli oburzeni. - Wszystkim nam tutaj przykro, że stało się to u nas, na wiosce. Nie wiemy, po co ktoś miałby to robić, różne myśli przychodzą do głowy. Ale nie poddamy się, nie ma miejsca u nas na takie zdarzenia. To piękna okolica, tutaj mieszkają ludzie z dziada pradziada, dbają o swoją kulturę. Będziemy robić zbiórkę na nowe figury i na monitoring - mówiła w rozmowie z tvn24.pl Marlena Ożga, sołtys Wojanowa.