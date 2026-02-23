"Dobiegła do furtki, dogonił ją i zadał kilkanaście ciosów nożem"

Śledztwo prowadzi prokuratura w Jeleniej Górze Źródło: Google Maps

Według ustaleń śledczych, 71-latek wszczął domową awanturę, podczas której trzymając w ręce nóż kuchenny zaatakował małżonkę.

"Kobiecie udało się uciec na zewnątrz budynku, ale kiedy dobiegła do furtki, mężczyzna dogonił ją i zadał kilkanaście ciosów w okolice twarzy, szyi, klatki piersiowej i pleców. Pokrzywdzona doznała rozległych obrażeń w postaci ran ciętych i kłutych twarzy, szyi" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Kobieta przeżyła dzięki udzielonej jej natychmiastowej pomocy medycznej.

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 20 lutego, około godziny 13 w Mysłakowicach na Dolnym Śląsku.

Europejski Nakaz Aresztowania dla 71-latka

Mężczyzna wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Został zatrzymany w Pradze w Czechach.

Prokurator postawił zaocznie mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa i wystąpił do sądu o jego tymczasowe aresztowanie na 30 dni. Sąd zgodził się na ten wniosek. Wydano także list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania, który został już przekazany stronie czeskiej.

