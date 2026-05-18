Wrocław

Mama zabitej 11-letniej Danusi o telefonie córki i tym, co się dzieje w sprawie

Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Co się wydarzyło w Jeleniej Górze
Po raz pierwszy od zabójstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry mama dziewczynki opowiedziała o tym, co działo się przez ostatnie miesiące. W rozmowie z Adrianną Otrębą w TVN24+ mówiła o trwającej w sądzie sprawie, ale też o własnych przeżyciach i o poszukiwaniach telefonu córki, które rodzice prowadzili na własną rękę. Urządzenie przeleżało kilka miesięcy w mule, tuż obok miejsca znalezienia ciała dziewczynki. - Byliśmy zapewniani, że są zabezpieczone dwa telefony - powiedziała mama dziewczynki.

Śmierć 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale też całą Polską. W związku ze śmiercią dziewczynki zatrzymano 12-latkę. Obie były uczennicami tej samej szkoły podstawowej.

Pierwszy wywiad po śmierci Danusi

Pół roku po tragicznych wydarzeniach mama Danusi po raz pierwszy zdecydowała się opowiedzieć o ostatnich miesiącach. W rozmowie z Adrianną Otrębą, dziennikarką "Faktów" TVN, mówiła między innymi o tym, że telefon córki wiele miesięcy przeleżał w okolicy miejsca zbrodni, zanim został odnaleziony. I to nie przez służby - a przez rodziców. O sprawie pisaliśmy w tvn24.pl pod koniec kwietnia. Policja potwierdziła wówczas, że rodzina przekazała funkcjonariuszom telefon, który następnie trafił do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

"Danusia została zamordowana". Jej mama pierwszy raz opowiada o tragedii

Z relacji mamy 11-letniej Danusi wynika, że dopiero po kilku tygodniach od tragedii rodzice dowiedzieli się o tym, że w aktach sprawy nie ma telefonu córki.

- Nikt nam tego nie powiedział. Byliśmy zapewniani, że są zabezpieczone dwa telefony i że jeden z nich jest Danusi - powiedziała mama dziewczynki. - Jak zareagowałam? Przyjaciele zbierali mnie z podłogi w pracy. To był dla mnie duży cios. Ufałam w to, co usłyszałam, że telefon jest. A żal miałam o to, że nie zostaliśmy poinformowani o tym, że tego telefonu nie ma - dodała kobieta.

Rodzice zaczęli szukać telefonu córki na własną rękę. - Mąż pożyczył wykrywacz metali i poszliśmy tam z wykrywaczem. Nie byliśmy długo - opowiedziała mama Danusi. Telefon leżał bardzo blisko miejsca, w którym znaleziono ciało 11-latki. Leżał w mule.

W wywiadzie poruszone zostały także inne kwestie - w tym niejawności sprawy w sądzie i tego, że rodzice nie są na bieżąco informowani o postępach. Nie mają też dostępu do większości dokumentów.

Policja: kilkukrotnie skrupulatnie sprawdzaliśmy miejsce ataku

Adrianna Otręba poprosiła policję o stanowisko w tej sprawie. Zespół prasowy dolnośląskiej policji odpowiedział w poniedziałek, że "od chwili zgłoszenia zdarzenia jeleniogórscy funkcjonariusze przeprowadzili cały szereg różnego rodzaju wstępnych czynności", jednak kolejne działania były realizowane przez wydział rodzinny Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. "Policjanci wykonywali tylko czynności zlecone przez sąd" - czytamy w przesłanym dziennikarce "Faktów" TVN oświadczeniu.

Jak przekazała policja, w ramach tych czynności funkcjonariusze "kilkukrotnie skrupulatnie sprawdzali miejsce, gdzie doszło do ataku na ofiarę oraz okoliczny teren".

"Podczas tych działań policjanci korzystali między innymi ze specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w tego rodzaju działaniach poszukiwawczych. Niestety, pomimo zaangażowania znacznych sił i dostępnego sprzętu, w wyniku podjętych czynności nie odnaleziono wówczas telefonu ofiary, na co mogło mieć wpływ wiele niezależnych czynników, jak choćby pora roku i związane z nią zmienne warunki atmosferyczne, które w znacznym stopniu determinują działania np. poziom lustra wody w pobliskim potoku, śnieg, częściowe oblodzenie" - podkreślono.

Zespół prasowy dolnośląskiej policji dodał, że w kwietniu - po informacji od rodziny o znalezieniu telefonu - policjanci "niezwłocznie pojechali na miejsce, gdzie zostały wykonane oględziny miejsca, a sam telefon zgodnie z obowiązującymi przepisami, został przekazany do prowadzącego postępowanie w tej sprawie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze".

Zabójstwo 11-letniej Danusi

Piętnastego grudnia przed godziną 15 policja otrzymała informację o tym, że między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki.

W związku ze śmiercią uczennicy zatrzymano 12-latkę. Prokurator przekazała, że na ciele 11-latki widoczne były rany spowodowane ostrym narzędziem. Zabezpieczono nóż typu finka, którym prawdopodobnie zadano ciosy.

Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i dla nieletnich, toczy się w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Z końcem stycznia w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze zakończyła się kontrola Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W jej trakcie "ustalono, że 'Karty samooceny ucznia', stosowane przez nauczycieli jako element przyjętych w szkole rozwiązań wychowawczych, nie były wykorzystywane w sposób pozwalający na spójne i systematyczne planowanie oraz ocenę skuteczności działań wychowawczych. Nie prowadzono także pełnej dokumentacji działań podejmowanych w następstwie wyników samooceny, co utrudniało ocenę ich adekwatności i skuteczności".

Tragedia w Jeleniej Górze. Nowe ustalenia

Bartłomiej Plewnia
