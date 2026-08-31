Wrocław Uprowadził młodą parę, bił i żądał pieniędzy Oprac. Svitlana Kucherenko |

38-latek zatrzymany za uprowadzenie i pobicie młodej pary Źródło wideo: Dolnośląska policja Źródło zdj. gł.: KMP w Jeleniej Górze

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Zaczęło się od umówionego wcześniej spotkania w Jeleniej Górze. "W jego trakcie 38-latek, grożąc 20-latkowi i jego partnerce zabójstwem, zmusił ich do wejścia do swojego samochodu. Następnie przewiózł ich do opuszczonej hali magazynowej" - informuje policja w Jeleniej Górze.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna uderzył kobietę pięścią w twarz. Chciał w ten sposób zmusić jej partnera do przekazania kilku tysięcy złotych oraz metamfetaminy. To miał być warunek jej uwolnienia.

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Zażądał pieniędzy i narkotyków

"38-latek zaatakował również 20-latka, zadając mu kilka ciosów pięścią w głowę i twarz. Po pewnym czasie pozwolił mu jednak opuścić miejsce zdarzenia, aby zdobył żądane pieniądze i narkotyki" - dodaje policja.

Kobieta została natomiast uwolniona przez inne osoby, które następnie powiadomiły policję. Kilka godzin po zdarzeniu policjanci ustalili, że 38-latek przebywa w mieszkaniu swojej znajomej.

38-latek zatrzymany za uprowadzenie i pobicie młodej pary Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze

Sąd zdecydował o areszcie

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

38-latek był już wcześniej karany. Za przestępstwa, o które jest teraz podejrzany, grozi mu kara 18 miesięcy do 15 lat pozbawienia wolności.