W Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) auto uderzyło w przepust, a następnie wpadło do strumyka. 49-latek został przewieziony do szpitala.

Do wypadku doszło we wtorek o godzinie 20:45 przy ulicy Gniatczyka w Jeleniej Górze.

Jak informuje podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, kierowca samochodu marki BMW z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przepust, po czym wjechał do strumyka. 49-latek odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala. Policja pobrała od mężczyzny krew do badań, żeby ustalić, czy był pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.