Jelenia Góra Szli na siłownię, kończyli z kredytami na mieszkania. Pieniądze brał trener Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec 23-letniego mieszkańca Jeleniej Góry środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.

"Mężczyzna jest podejrzany o doprowadzenie trzech osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 1,8 mln zł" - poinformowała.

Oszustwa w klubie fitness

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna poznał pokrzywdzonych, kiedy pracował jako trener personalny w jednej z siłowni na terenie Jeleniej Góry. Od 26 maja do 19 czerwca bieżącego roku miał nakłonić trójkę klientów klubu fitness do zainwestowania środków finansowych we wspólny zakup nieruchomości. Jego niedoszli partnerzy biznesowi zaciągnęli pożyczki i kredyty, a następnie przelali pieniądze na rachunek bankowy podejrzanego.

"Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że sprawca od samego początku nie zamierzał wywiązać się z deklarowanej inwestycji, ani zawrzeć umowy zakupu nieruchomości" - przekazała prokurator Węglarowicz-Makowska.

Sprawa jest rozwojowa

Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był wcześniej karany. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia.

Śledczy przekazali, że sprawa ma charakter rozwojowy. Wątpią, że 23-latek działał sam. Uważają również, że pokrzywdzonych może być więcej.