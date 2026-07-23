Jelenia Góra Szukają mężczyzny, który zostawił niewybuchy przed galerią handlową

Jelenia Góra. Niewybuchy przy galerii handlowej. Szukają mężczyzny, który je tam zostawił Źródło wideo: Policja Jelenia Góra Źródło zdj. gł.: Policja Jelenia Góra

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W środę około godziny 19.40 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie dotyczące znalezienia w koszu na śmieci, znajdującym się przy jednej z galerii handlowych, przedmiotu przypominającego niewybuch. Na miejsce natychmiast skierowano policję i straż pożarną.

- Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w galerii oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, podjęto decyzję o ewakuacji. Obiekt opuściło około 160 osób, a dodatkowo ewakuowano 11 mieszkańców pobliskich budynków - informuje podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Ewakuowano ludzi przebywających w galerii handlowej Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

W koszu i w krzakach

Teren został zabezpieczony. Na miejsce skierowano policyjnych pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Ci znaleźli i zabezpieczyli dwa niewybuchy - jeden w koszu na śmieci, drugi w zaroślach.

- Około godziny 00.30 oba niewybuchy zostały przetransportowane w celu ich bezpiecznej neutralizacji - przekazuje Bagrowska.

Teren został zabezpieczony na czas akcji Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

W czasie, gdy na miejscu pracowali saperzy, kryminalni ustalali okoliczności, w jakich te przedmioty znalazły się w tym miejscu i kto za tym stoi.

Wszystko mają na nagraniu

- Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne - wyjaśnia Bagrowska.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.

W piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska przekazała, że mężczyzna został zwolniony. - Jest on świadkiem w tej sprawie - wyjaśniła prokurator.

Ustalono już tożsamość mężczyzny, który wrzucił niewybuch do kosza. Trwają jego poszukiwania. - Po doprowadzeniu do prokuratury przedstawiony mu zostanie zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 164 § 1 Kodeksu karnego (dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach) – poinformowała prokurator Węglarowicz-Makowska.

Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

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Groźne "pamiątki" sprzed lat

Policjanci przypominają, że niewybuchy i niewypały, mimo upływu wielu lat od zakończenia działań wojennych, nadal stanowią śmiertelne zagrożenie. W przypadku znalezienia takiego przedmiotu nie należy dotykać go, przenosić i próbować samodzielnie zabezpieczać. Powinno się natychmiast oddalić się na bezpieczną odległość, zabezpieczyć teren, na którym go znaleziono i jak najszybciej powiadomić służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112.