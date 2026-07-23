Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Jelenia Góra

Szukają mężczyzny, który zostawił niewybuchy przed galerią handlową

Teren został zabezpieczony na czas akcji
Jelenia Góra. Niewybuchy przy galerii handlowej. Szukają mężczyzny, który je tam zostawił
Źródło wideo: Policja Jelenia Góra
Źródło zdj. gł.: Policja Jelenia Góra
Policja szuka mężczyzny podejrzewanego o pozostawienie niewybuchów przy galerii handlowej w centrum Jeleniej Góry. Zatrzymany wcześniej w tej sprawie 34-latek został zwolniony. Śledczy poinformowali, że jest on świadkiem.

W środę około godziny 19.40 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie dotyczące znalezienia w koszu na śmieci, znajdującym się przy jednej z galerii handlowych, przedmiotu przypominającego niewybuch. Na miejsce natychmiast skierowano policję i straż pożarną.

- Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w galerii oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, podjęto decyzję o ewakuacji. Obiekt opuściło około 160 osób, a dodatkowo ewakuowano 11 mieszkańców pobliskich budynków - informuje podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Ewakuowano ludzi przebywających w galerii handlowej
Ewakuowano ludzi przebywających w galerii handlowej
Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

W koszu i w krzakach

Teren został zabezpieczony. Na miejsce skierowano policyjnych pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Ci znaleźli i zabezpieczyli dwa niewybuchy - jeden w koszu na śmieci, drugi w zaroślach.

- Około godziny 00.30 oba niewybuchy zostały przetransportowane w celu ich bezpiecznej neutralizacji - przekazuje Bagrowska.

Teren został zabezpieczony na czas akcji
Teren został zabezpieczony na czas akcji
Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

W czasie, gdy na miejscu pracowali saperzy, kryminalni ustalali okoliczności, w jakich te przedmioty znalazły się w tym miejscu i kto za tym stoi.

Wszystko mają na nagraniu

- Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne - wyjaśnia Bagrowska.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.

W piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska przekazała, że mężczyzna został zwolniony. - Jest on świadkiem w tej sprawie - wyjaśniła prokurator.

Ustalono już tożsamość mężczyzny, który wrzucił niewybuch do kosza. Trwają jego poszukiwania. - Po doprowadzeniu do prokuratury przedstawiony mu zostanie zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 164 § 1 Kodeksu karnego (dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach) – poinformowała prokurator Węglarowicz-Makowska.

Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

Groźne "pamiątki" sprzed lat

Policjanci przypominają, że niewybuchy i niewypały, mimo upływu wielu lat od zakończenia działań wojennych, nadal stanowią śmiertelne zagrożenie. W przypadku znalezienia takiego przedmiotu nie należy dotykać go, przenosić i próbować samodzielnie zabezpieczać. Powinno się natychmiast oddalić się na bezpieczną odległość, zabezpieczyć teren, na którym go znaleziono i jak najszybciej powiadomić służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Źródło: tvn24.pl/PAP
ZOBACZ TAKŻE:
4 min
Jarosław Kaczyński
Co dalej z PiS? Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego
Opinie i wydarzenia
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaJelenia GóraNiewybuch
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Nowy podatek. Prezydent odesłał ustawę do Trybunału
BIZNES
Zdewastowana kaplica
Wandal w Kalwarii Zebrzydowskiej. Szukają go
Kraków
Kielce
Urodziny TVN24 w Kielcach. Jaka będzie pogoda
METEO
Jak zadbać o zdrowie wątroby?
"Dziesiątka dla wątroby". Jak dbać o ten ważny narząd?
Zdrowie
Radosław Sikorski
Sikorski o komunikacie Białorusi: każde ostrzeżenie traktujemy poważnie
Polska
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Trzęsienie ziemi w PiS. Kolejne
Marcin Złotkowski
imageTitle
"To było trochę niesmaczne". Wilson odpowiada na krytykę
EUROSPORT
NFZ
Wysokie kary dla szpitali i 480 nowych etatów w NFZ. Nowe przepisy resortu zdrowia
Zdrowie
imageTitle
Polacy mają o co walczyć. Czas na kolejną rundę Drift Masters
EUROSPORT
tankowanie benzyna stacja paliwo
Prognoza dla stacji. To paliwo zdrożeje najbardziej
BIZNES
Fausto na zdjęciach wykonanych w podczerwieni
Mknie po Pacyfiku, może zagrozić wyspie
METEO
Prace przeprowadziła Fundacja Latebra
Nowe odkrycia w Wilczym Szańcu. Dom Goeringa na dawnym cmentarzu
Olsztyn
Burze
Gdzie jest burza? Przybywa miejsc, gdzie słychać grzmoty
METEO
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Mogą stracić prawo jazdy. Afera łapówkarska w WORD
Michał Malinowski
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie ustawy łańcuchowej
BIZNES
shutterstock_2595655209
Nadwykonania w programach lekowych. NFZ uruchomił dodatkową pulę pieniędzy
Piotr Wójcik
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Weekend z upałem, później przyjdzie zmiana
METEO
Jechał 162 km/h przy ograniczeniu do 90
18-latka zatrzymana po zranieniu ośmioletniej dziewczynki
Lublin
Pies został odnaleziony na terenie pustostanu w Konstantynowie Łódzkim
Martwy pies na terenie pustostanu. Niepokojące zgłoszenie na policję
Łódź
Piotr Uściński
Wysłannik Kaczyńskiego u Morawieckiego. Rozmowy na minuty przed rozłamem
Polska
Mateusz Morawiecki
Kto został z Morawieckim? Tylu polityków PiS nie podpisało "lojalki"
Polska
imageTitle
Miłe złego początki. British Open bez Szubarczyka
EUROSPORT
Przemysław Czarnek
"Sam byłem świadkiem". Czarnek wskazuje winnego
Polska
emerytka seniorka emerytura shutterstock_2764724267_1
Wiek emerytalny do zmiany? Prezes ZUS nie ma wątpliwości
BIZNES
Sanae Takaichi
Premierka Japonii powiedziała, co robiła w weekend. Zalała ją krytyka
Świat
Okolice miejsca, w którym znajdował się ranny 16-latek
16-latek raniony w brzuch, zarzuty dla 15-latka
Rzeszów
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki
"Polska prawica nie ma hegemona"
RELACJA
Prezydent Karol Nawrocki przemawia podczas centralnych obchodów Święta Policji
"Jestem z was dumny, że tak kochacie wolność, niepodległość i suwerenność Polski"
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki
Pierwszy komentarz Morawieckiego. "Walczyliśmy do ostatniej chwili"
Polska
imageTitle
Jest w zaawansowanej ciąży, a haruje po trzy godziny dziennie
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica