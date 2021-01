Stróżowi miały pomagać cztery psy, zaatakowały go i zagryzły. Prokuratura oskarża właściciela firmy

Prokuratorzy z Jeleniej Góry (województwo dolnośląskie) oskarżają właściciela składu opału o nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z pracowników. Zdaniem śledczych mężczyzna znęcał się nad zwierzętami, a to skutkowało tym, że czworonogi zaatakowały 64-letniego stróża. Oskarżonemu grozi do pięciu lat więzienia.

Prokuratura oskarża o nieumyślne spowodowanie śmierci

Teraz do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Śledczy oskarżają w nim Stanisława T., właściciela składu opału. Jak w komunikacie informuje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, mężczyznę oskarżono o "narażenie na utratę życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swoich czterech pracowników oraz nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z nich". Mężczyzna jest też oskarżony o znęcanie się nad czterema psami i naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych. Z ustaleń prokuratorów wynika, że T. nieodpowiednio obchodził się z psami i znęcał się nad nimi, a to skutkowało tym, że 28 września 2019 roku zwierzęta zaatakowały jednego ze stróżów i doprowadziły do śmierci mężczyzny. Stanisław T. nie przyznał się do winy. Niedługo po zdarzeniu z właścicielem składu opału rozmawiał reporter "Faktów" TVN. Wówczas mężczyzna przyznał, że nie uważa, iż był za psy odpowiedzialny. - Pies za siebie jest odpowiedzialny - podkreślał. Oskarżonemu grozi do pięciu lat więzienia.