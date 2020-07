Spadł z ciągnika, a ten przejechał mu po ręce

52-letni mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego (województwo dolnośląskie) z obrażeniami ręki trafił do szpitala. Wszystko po tym, jak podczas prac polowych spadł z ciągnika. Pojazd przejechał mu po ręce. Mężczyzna był pijany.

52-latek postanowił pomóc swojemu koledze w pracach polowych. Kosił trawę. Wcześniej jednak, jak przyznał, pił piwo. - W pewnym momencie, gdy chciał naprawić linkę od gazu wypadł z ciągnika, a pojazd przejechał mu po ręce - relacjonuje Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE NA TVN24 GO

W ciągniku z dwoma promilami

Z ratunkiem mężczyźnie przyszedł właściciel ciągnika. Wyciągnął go spod pojazdu i wezwał pogotowie. 52-latek, z obrażeniami ręki, trafił do szpitala. Okazało się, że był pijany. W organizmie miał dwa promile alkoholu. Teraz grozi mu do dwóch lat więzienia.