Zatrzymali 11 osób, przejęli gotówkę i samochody

Jak poinformował kom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, rozpracowanie grupy zajęło wiele miesięcy. Jej członkowie zajmowali się obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy.
Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego i przy wsparciu kontrterrorystów z Wrocławia, Opola i Poznania 9 grudnia przeprowadzili akcję w powiecie zgorzeleckim. Przeszukali 18 miejsc: mieszkań, pomieszczeń gospodarczych i pawilonów handlowych. Zatrzymali 11 osób w wieku od 28 do 44 lat.
Znaleźli ponad 2,3 mln sztuk papierosów, 8,6 tys. sztuk wkładów tytoniowych i blisko 170 kg krajanki tytoniowej. Podczas przeszukań w ręce policjantów wpadło również 840 tys. zł w gotówce i pięć pojazdów o wartości ok. 810 tys. zł. Prowadzone są też czynności, które mają na celu zabezpieczenie na poczet kar nieruchomości o łącznej wartości blisko 9 mln zł.
Straty to około 8 milionów złotych
"Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała od lipca 2024 do stycznia 2025 roku, generując straty podatkowe nie niższe niż 8 milionów złotych" – dodał w komunikacie kom. Ratajczyk.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zgodził się na trzymiesięczny areszt dla trzech podejrzanych w wieku od 31 do 37 lat. Zdaniem śledczych to właśnie ci mężczyźni odpowiadali za kierowanie grupą.
Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Jeleniej Górze