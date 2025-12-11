Zatrzymali 11 osób, przejęli gotówkę i samochody

Policjanci rozbili grupę przestępczą handlującą nielegalnym tytoniem Źródło: Policja dolnośląska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował kom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, rozpracowanie grupy zajęło wiele miesięcy. Jej członkowie zajmowali się obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy.

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego i przy wsparciu kontrterrorystów z Wrocławia, Opola i Poznania 9 grudnia przeprowadzili akcję w powiecie zgorzeleckim. Przeszukali 18 miejsc: mieszkań, pomieszczeń gospodarczych i pawilonów handlowych. Zatrzymali 11 osób w wieku od 28 do 44 lat.

Zatrzymano 11 osób zajmujących się nielegelnym handlem papierowsów Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Znaleźli ponad 2,3 mln sztuk papierosów, 8,6 tys. sztuk wkładów tytoniowych i blisko 170 kg krajanki tytoniowej. Podczas przeszukań w ręce policjantów wpadło również 840 tys. zł w gotówce i pięć pojazdów o wartości ok. 810 tys. zł. Prowadzone są też czynności, które mają na celu zabezpieczenie na poczet kar nieruchomości o łącznej wartości blisko 9 mln zł.

Zabezpieczono ponad 2,3 mln sztuk papierosów i 170 kg krajanki Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Straty to około 8 milionów złotych

"Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała od lipca 2024 do stycznia 2025 roku, generując straty podatkowe nie niższe niż 8 milionów złotych" – dodał w komunikacie kom. Ratajczyk.

Rozbita grupa przestępcza handlująca nielegalnym tytoniem Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zgodził się na trzymiesięczny areszt dla trzech podejrzanych w wieku od 31 do 37 lat. Zdaniem śledczych to właśnie ci mężczyźni odpowiadali za kierowanie grupą.

Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD