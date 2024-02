Dziura w ścianie, a za nią kryjówka 

Poszukiwany 28-latek z Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie), który próbował uniknąć kary więzienia, ukrywał się w nietypowym miejscu. Wykuł dziurę w ścianie, za którą przygotował kryjówkę z miejscem do spania. Policjantom mimo to udało się go wytropić.