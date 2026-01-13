Prokuratura bada świadectwo maturalne starosty. Szkoła: nie mamy dokumentów

Karkonosze

We wtorek prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, poinformowała, że prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie, ale nie przeciwko konkretnej osobie.

- Z treści pisma dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu wynika, że szkoła nie wystawiła świadectwa dojrzałości dla Liceum Zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego wystawionego dla Krzysztofa W. W archiwum szkoły nie ma arkuszy ocen tej osoby ani innych dokumentów, które by wskazały na to, że do tej szkoły uczęszczała. Dlatego tę sprawę trzeba wyjaśnić - powiedziała rzecznik.

Dodała, że zawiadomienie w tej sprawie złożył mieszkaniec Jeleniej Góry, ale było ono lakoniczne i nie było poparte dowodami. Początkowo prokurator postanowił, że nie będzie prowadził postępowania.

- Odpowiedź, którą prokurator otrzymał od dyrektora szkoły, zmienia sytuację, dlatego zdecydował się poprowadzić postępowanie w kierunku naruszenia art. 270 paragraf 1 Kodeksu karnego. Chodzi o sfałszowanie i posługiwanie się fałszywym dokumentem, za co grozi od trzech miesięcy do sześciu lat pozbawienia wolności - przekazała rzecznik.

Starosta karkonoski Krzysztof Wiśniewski w poniedziałek podczas briefingu prasowego wydał oświadczenie i pokazał swoje świadectwa i dyplomy wyższych uczelni.

- Oświadczam, że egzamin dojrzałości zdawałem w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Na dowód przedstawiam oryginalne świadectwo i dwa odpisy ze zdjęciem - powiedział starosta.

Wyjaśnił, że tuż przed maturą ze szkoły wieczorowej dla dorosłych w Jeleniej Górze przeniósł się do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, ponieważ chciał mieć maturę z SMS, gdyż wybierał się na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Starosta po maturze studiował w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze, a tytuł magistra uzyskał na AWF w Katowicach. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim.

Starosta poinformował, że wysyła pisma do osób, które w ostatnim czasie naruszały jego dobra osobiste i pomawiały go, sugerując brak wykształcenia.

- Jeśli te osoby tego nie zaprzestaną, oświadczam, że skieruję sprawy na drogę sądową - dodał.

