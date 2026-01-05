Zapaliły się śmieci przy piecu. Ewakuacja mieszkańców

Do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze Źródło: tvn24

W niedzielę, 4 stycznia, doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej w Jeleniej Górze. W chwili zdarzenia w budynku przebywały trzy osoby. Zostały ewakuowane. Nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby hospitalizacji.

Pożar w budynku wielorodzinnym w Jeleniej Górze Źródło: KMP w Jeleniej Górze

"Jak ustalono, przyczyną pożaru było zajęcie się ogniem śmieci zgromadzonych przy piecu przeznaczonych do spalania. Ogień szybko się rozprzestrzenił, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz mienia" - informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Przyczyną pożaru były śmieci zgromadzone przy piecu Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Na miejscu działały służby - straż pożarna, policja i pogotowie. Dzięki szybkiej akcji udało się opanować ogień i zapobiec większym stratom. Gaszenie pożaru i zabezpieczanie terenu trwało około trzech godzin.

Pożar w Jeleniej Górze Źródło: KMP w Jeleniej Górze

