Podejrzany o współudział w zabójstwie "Kojot" ukrywał się przez 18 lat. Wpadł w Hiszpanii

Do zabójstwa biznesmena doszło 5 sierpnia 2003 roku w jednej z hurtowni budowlanych w Jeleniej Górze. Jak ustalono w toku śledztwa, kilka strzałów w kierunku 33-letniego Roberta S. oddano z dwóch egzemplarzy broni. Biznesmen zginął na miejscu, miał rany postrzałowe na całym ciele. Policjantom udało się wówczas ustalić sprawców i ich motywy, o których pisze "Gazeta Wyborcza".

Ofiara morderstwa zajmowała się udzielaniem pożyczek na procent. Pieniądze pożyczał od mężczyzny między innymi właściciel wyciągu narciarskiego w Świeradowie-Zdroju i mieszczącej się tam hurtowni. Robert S. chciał przejąć wyciąg, ale jego właściciel nie zamierzał oddawać swojej inwestycji. Dłużnik zwabił wierzyciela do hurtowni, gdzie czekało na niego czterech mężczyzn. To tam doszło do zabójstwa.