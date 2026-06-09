Jelenia Góra Pięcioletnie dziecko zostało samo w przedszkolu. Opiekunka skazana Oprac. Svitlana Kucherenko |

Dziecko pozostawione bez opieki w przedszkolu w Jeleniej Górze. Kuratorium Oświaty wyjaśnia sprawę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze uznał winną 46-letnią opiekunkę jednego z przedszkoli, która nieumyślnie naraziła pięcioletnią dziewczynkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do zdarzenia doszło 9 sierpnia 2024 roku, w jednym z przedszkoli w Jeleniej Górze. Grupa przedszkolaków miała pojechać na wycieczkę, jednak jedna z pięciolatek została zapomniana w placówce. Rodzina, gdy dowiedziała się o całej sytuacji, złożyła zawiadomienie na policję, do prokuratury i w kuratorium oświaty.

Nie sprawdziła obecności, dziecko zostało samo

Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta na etapie przygotowań dopuściła się poważnych zaniedbań: nie sporządziła listy uczestników i nie sprawdziła obecności dzieci przed odjazdem autokaru. W efekcie pięcioletnia dziewczynka nie została zabrana na wyjazd i przez około sześć godzin pozostawała bez opieki na terenie przedszkola.

Dziecko zostało zamknięte w przedszkolu w Jeleniej Górze Źródło zdjęcia: TVN24

"Oskarżona nie zweryfikowała obecności dzieci podczas podróży, pomimo kontaktu telefonicznego matki dziewczynki, która chciała upewnić się, że dziecko uczestniczy w wycieczce. W trakcie rozmowy oskarżona zapewniła matkę, iż dziewczynka przebywa wraz z grupą i dobrze się bawi" - informuje rzecznik prasowy Ewa Węglarowicz-Makowska, Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

W toku dochodzenia ustalono, że oskarżona mimo braku wymaganych uprawnień pełniła funkcję kierownika wycieczki, organizowanej dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Opiekunka z zakazem pracy z dziećmi

"Sąd wymierzył oskarżonej między innymi karę grzywny w wysokości 250 stawek po 40 zł każda. Ponadto orzekł wobec niej środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk oraz wykonywania wszelkich zajęć związanych z opieką nad dziećmi na okres 5 lat" - dodaje Ewa Węglarowicz-Makowska.

Oskarżona nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wcześniej nie była karana.

Wydany w tej sprawie wyrok nie jest prawomocny.

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