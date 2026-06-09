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Jelenia Góra

Pięcioletnie dziecko zostało samo w przedszkolu. Opiekunka skazana

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Dziecko zostało zamknięte w przedszkolu w Jeleniej Górze
Dziecko pozostawione bez opieki w przedszkolu w Jeleniej Górze. Kuratorium Oświaty wyjaśnia sprawę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Opiekunka z przedszkola w Jeleniej Górze została uznana winną narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Podczas wycieczki nie sprawdziła obecności, w efekcie pięciolatka została sama w przedszkolu na wiele godzin. Sąd wymierzył kobiecie grzywnę i zakaz pracy z dziećmi na pięć lat.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze uznał winną 46-letnią opiekunkę jednego z przedszkoli, która nieumyślnie naraziła pięcioletnią dziewczynkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do zdarzenia doszło 9 sierpnia 2024 roku, w jednym z przedszkoli w Jeleniej Górze. Grupa przedszkolaków miała pojechać na wycieczkę, jednak jedna z pięciolatek została zapomniana w placówce. Rodzina, gdy dowiedziała się o całej sytuacji, złożyła zawiadomienie na policję, do prokuratury i w kuratorium oświaty.

Nie sprawdziła obecności, dziecko zostało samo

Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta na etapie przygotowań dopuściła się poważnych zaniedbań: nie sporządziła listy uczestników i nie sprawdziła obecności dzieci przed odjazdem autokaru. W efekcie pięcioletnia dziewczynka nie została zabrana na wyjazd i przez około sześć godzin pozostawała bez opieki na terenie przedszkola.

Dziecko zostało zamknięte w przedszkolu w Jeleniej Górze
Dziecko zostało zamknięte w przedszkolu w Jeleniej Górze
Źródło zdjęcia: TVN24

"Oskarżona nie zweryfikowała obecności dzieci podczas podróży, pomimo kontaktu telefonicznego matki dziewczynki, która chciała upewnić się, że dziecko uczestniczy w wycieczce. W trakcie rozmowy oskarżona zapewniła matkę, iż dziewczynka przebywa wraz z grupą i dobrze się bawi" - informuje rzecznik prasowy Ewa Węglarowicz-Makowska, Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

W toku dochodzenia ustalono, że oskarżona mimo braku wymaganych uprawnień pełniła funkcję kierownika wycieczki, organizowanej dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Opiekunka z zakazem pracy z dziećmi

"Sąd wymierzył oskarżonej między innymi karę grzywny w wysokości 250 stawek po 40 zł każda. Ponadto orzekł wobec niej środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk oraz wykonywania wszelkich zajęć związanych z opieką nad dziećmi na okres 5 lat" - dodaje Ewa Węglarowicz-Makowska.

Oskarżona nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wcześniej nie była karana.

Wydany w tej sprawie wyrok nie jest prawomocny.  

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Pojechali na wycieczkę, pięciolatka sześć godzin spędziła sama w przedszkolu

Pięcioletnie dziecko zostało bez opieki na sześć godzin w przedszkolu

Pięcioletnie dziecko zostało bez opieki na sześć godzin w przedszkolu

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Jelenia GóradzieckoPrzedszkole
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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