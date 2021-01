Ojciec i córka potrąceni na oznakowanym i oświetlonym przejściu

44-letni mężczyzna i jego dziewięcioletnia córka trafili do szpitala po tym, jak zostali potrąceni przez kierowcę bmw. 77-latek był trzeźwy, nie wiadomo dlaczego nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Sprawę bada policja.

Do zdarzenia na przejściu dla pieszych na ulicy Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze doszło w środowe popołudnie. Jak mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji 44-letni mężczyzna i jego dziewięcioletnia córka przechodzili przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych. To właśnie wtedy uderzył w nich 77-letni kierowca bmw. - Kierowca był trzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu, a jego pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu - mówi Bagrowska.