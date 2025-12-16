Logo strona główna
Nowe informacje o śmierci 11-letniej dziewczynki. Zatrzymana 12-latka

Jelenia Góra
Śmierć 11-latki. Zatrzymano 12-letnią dziewczynkę z tej samej szkoły
Źródło: TVN24
W związku ze śmiercią 11-latki z Jeleniej Góry zatrzymana została 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły - przekazała we wtorek rano Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Ciało 11-letniej dziewczynki znaleziono w poniedziałek. Śledczy zabezpieczyli nóż, którym prawdopodobnie zadano jej ciosy. Prezydent miasta ogłosił dzień pogrzebu dziewczynki dniem żałoby na terenie Jeleniej Góry.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przekazała podczas wtorkowej konferencji, że na ciele 11-latki widoczne były rany spowodowane ostrym narzędziem. Zabezpieczono nóż, którym prawdopodobnie zadano pokrzywdzonej rany. To tzw. finka, nieskładany nóż, którzy przechowuje się w pochwie.

- Ustalono osobę nieletnią, która najprawdopodobniej ma związek z tym zdarzeniem, to 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała 11-latka - dodała prokurator.

Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Jeleniej Górze wyraził zgodę na zatrzymanie nieletniej. We wtorek przeprowadzona zostanie sekcja zwłok dziewczynki.

- One nie były koleżankami, znały się z widzenia. Motywy działania zatrzymanej nie są znane – podkreśliła rzeczniczka prokuratury.

Materiały z wykonanych czynności procesowych przekazane zostaną do dyspozycji sądu, który zadecyduje o dalszym losie zatrzymanej.  

Policja otrzymała przed godziną 15 w poniedziałek, 15 grudnia, informację o tym, że między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. Jak przekazała we wtorek prokurator, kiedy na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, dziewczynka już nie żyła. Podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy policji w Jeleniej Górze, poinformowała nas, że najprawdopodobniej doszło do zabójstwa.

Wcześniej służby podały, że ofiarą jest 12-latka, dziś prokuratura przekazała, że dziewczynka miała 11 lat.

Nie żyje 11-latka, osoba z tej samej szkoły w rękach policji. "Jesteśmy wstrząśnięci"
Nie żyje 11-latka, osoba z tej samej szkoły w rękach policji. "Jesteśmy wstrząśnięci"

Zabójstwo w Jeleniej Górze. Dyrektor szkoły o 11-latce

- Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało - powiedział Paweł Domagała, dyrektor szkoły podstawowej nr 10, w czasie konferencji prasowej po zwołanym w poniedziałek wieczorem sztabie kryzysowym w Jeleniej Górze. - To była wspaniała dziewczynka. Pogodna, osiągająca bardzo wysokie wyniki w nauce, wzorowa uczennica. Uczestniczyła w zajęciach wolontariatu szkolnego. Angażowała się w konkursy i zawody sportowe. Była wszechstronnie uzdolniona. To dla nas wielka strata - dodał.

Dyrektor dodał, że "osoba nieletnia", o której napisała w komunikacie policja, również chodzi do tej szkoły, ale do starszej klasy.

Pomoc psychologiczna dla uczniów

Prezydent Jeleniej Góry Jacek Łużniak zapowiedział po zebraniu sztabu kryzysowego, że uczniowie szkoły, do której uczęszczała dziewczynka, otrzymają potrzebną pomoc psychologiczną, podobnie jak nauczyciele oraz rodzice ofiary.

Klatka kluczowa-99891
Prezydent Jeleniej Góry o pomocy psychologicznej
Źródło: TVN24

We wtorek wychowawcy przy wsparciu psychologów mają rozmawiać z uczniami o tragicznej śmierci uczennicy. - Jesteśmy jeszcze przed radą pedagogiczną, ale prawdopodobnie we wtorek w naszej szkole zostaną skrócone lekcje. Poinformujemy o tym jeszcze dzisiaj rodziców za pomocą dziennika elektronicznego. Jeśli będą uczniowie, którzy nie będą mieć opieki, zorganizujemy ją w szkolnej świetlicy - powiedział dyrektor Paweł Domagała.

Specjalne dyżury psychologiczne zostaną również uruchomione 22 i 23 grudnia.

Policjanci zabezpieczyli ślady
Policjanci zabezpieczyli ślady
Źródło: TVN24

Dzień pogrzebu ogłoszono dniem żałoby

Prezydent miasta ogłosił dzień pogrzebu 11-latki dniem żałoby na terenie Jeleniej Góry. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.

"W związku z tragicznymi okolicznościami śmierci Uczennicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o ustanowieniu dnia pogrzebu Dziewczynki, dniem żałoby na terenie Miasta Jelenia Góra" - poinformował Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jeleniej Góry.

Autorka/Autor: MAK, SK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Jelenia GóraPolicjaProkuraturadziecko
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica