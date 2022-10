Ucieczkę zakończył uderzeniem w radiowóz, chwilę później został zatrzymany. Nagranie

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mieszkańca Legnicy podejrzewanego o niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym i kolizji. Przeprowadzone badanie wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Mundurowi ruszyli w pościg za samochodem, a o zdarzeniu powiadomili dyżurnego jeleniogórskiej komendy miejskiej. Do działań włączyły się kolejne patrole.

- Kierowca, uciekając, stwarzał poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Jechał z dużą prędkością, nie stosował się do sygnalizacji świetlnej, zmuszał innych kierujących do hamowania - podkreśla mł. asp. Przemysław Ratajczyk.

Funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń alkoholu. Wynik badania to ponad promil.

Przed sądem stanie kierowca i pasażer

Obecnie mundurowi wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Mężczyźni podróżujący samochodem trafili do policyjnego aresztu. Kierowcy za popełnione czyny grozić może nawet do pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast pasażer w związku z posiadaniem narkotyków, może trafić do zakładu karnego na trzy lata.