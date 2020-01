Strażacy z odsieczą w szpitalu. Precyzyjne cięcie, przyrodzenie uratowane

Obrączki na palcach

Koledzy z podpoznańskiej Mosiny przez godzinę piłowali obrączkę na palcu mężczyzny, który zgłosił się do nich . - Łatwiej nam przeciąć wagon czy ciężarówkę niż taką małą obrączkę i to z twardych materiałów - przyznał wtedy strażak Michał Kołodziejczak.

Garnek na głowie

Z kolei w grudniu 2019 roku lokalne i ogólnopolskie media opisały nietypową interwencję w Słupcy. Do tamtejszego szpitala zgłosili się rodzice z dwuletnim dzieckiem. Chłopiec nałożył sobie garnek na głowę i nie można było go zdjąć . Nauczeni doświadczeniem swoim i cudzym do standardowego wyposażenia wozu strażacy dołączyli szlifierkę i... olej spożywczy.

- Całe szczęście, że wystarczył olej. W innym przypadku musielibyśmy próbować użyć szlifierki do obrączek. To mała pilarka z ostrzem o średnicy 2-3 centymetrów. Nie wiemy, czy to by się sprawdziło. Użycie takiego sprzętu byłoby nie tylko niewyobrażalnym stresem dla dziecka, ale i sporym zagrożeniem - mówił wtedy Marcin Nachowiak z komendy powiatowej PSP w Słupcy.