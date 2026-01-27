Sekretarz biskupa pod wpływem za kierownicą. Jechał na odpust

Do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze Źródło: tvn24

Do incydentu doszło 27 grudnia 2025 roku około 17.20 w Jeleniej Górze.

- Do kontroli drogowej został zatrzymany mężczyzna, który kierował pojazdem osobowym. Był nietrzeźwy, miał 0,7 promila w organizmie. Już usłyszał zarzuty, teraz sprawa trafi do sądu - informuje tvn24.pl podinsp. Edyta Bagrowska rzeczniczka policji w Jeleniej Górze.

Sekretarz biskupa zatrzymany

Jak ujawniły media, zatrzymany mężczyzna to ks. Tomasz K., który pełnił funkcję sekretarza biskupa legnickiego. Po ujawnieniu sprawy, 22 stycznia Kuria Diecezjalna w Legnicy poinformowała w komunikacie o odwołaniu go z pełnionej funkcji.

Rzecznik biskupa potwierdził to również w rozmowie z bolesławieckim portalem.

"W związku z tym, że biskup legnicki dowiedział się o możliwości złamania przez księdza sekretarza przepisów obowiązujących wszystkich kierowców, odwołał go z pełnionej funkcji i obowiązków z nią związanych. Pozostałe decyzje zostaną podjęte po wyjaśnieniu sprawy przez organy państwowe" – poinformował portal istotne.pl ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik biskupa i Diecezji Legnickiej.

Duchowny związany z kurią od 2022 r.

Według "Gazety Wyborczej", Tomasz K. rozpoczął pracę w legnickiej kurii w styczniu 2022 roku. Przyjął święcenia w 2011 roku. Pierwszą pracę duszpasterską rozpoczął w parafii w Jeleniej Górze, a następnie pełnił obowiązki prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Później objął funkcję zarówno w Legnickiej Kurii Biskupiej, jak i w tamtejszym seminarium.

