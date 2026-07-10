Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Miały być fikcyjne małżeństwa, było nakłanianie do prostytucji

|
Handel ludźmi pod przykrywką fikcyjnych małżeństw
Straż Graniczna rozbiła proceder handlu ludźmi
Źródło wideo: Straż Graniczna
Źródło zdj. gł.: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
45-letnia kobieta i 43-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty handlu ludźmi i czerpania korzyści z prostytucji. Według śledczych, zwabiali kobiety obietnicą szybkiego zarobku za fikcyjne małżeństwa.

Strażnicy graniczni z Jeleniej Góry zatrzymali 45-letnią kobietę i 43-letniego mężczyznę, którym w prokuraturze przedstawiono zarzuty handlu ludźmi, nakłaniania do uprawiania prostytucji oraz prania brudnych pieniędzy.

43-letni mężczyzna miał werbować kobiety za pośrednictwem portali internetowych. Ofiarami były przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Według śledczych, proponował kobietom zawarcie za granicą fikcyjnego małżeństwa z cudzoziemcem. W zamian obiecywał wysokie wynagrodzenie za szybki ślub, a następnie równie szybki rozwód.

43-letni mężczyzna miał werbować kobiety 
43-letni mężczyzna miał werbować kobiety 
Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Handel ludźmi pod przykrywką fikcyjnych małżeństw

"Kobiety, chcąc zarobić, godziły się na zawarcie małżeństwa z nieznanym im cudzoziemcem. Ostatecznie jednak do ślubu nie dochodziło, a kobiety były nakłaniane do prostytucji" - informuje Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Według ustaleń śledczych, współpracująca z mężczyzną 45-letnia kobieta była odpowiedzialna za zamieszczanie ogłoszeń na portalach erotycznych, organizację pracy kobiet, wyszukiwanie lokali oraz zbieranie pieniędzy za usługi seksualne.

45-latka miała organizować im pracę i zbierać pieniądze
45-latka miała organizować im pracę i zbierać pieniądze
Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Sprawa ma charakter rozwojowy. Za handel ludźmi grozi do 20 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24+ Originals
Tagi:
handel ludźmiProkuraturaStraż Graniczna
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
depresja przygnebienie czlowiek mezczyzna shutterstock_1746426893
Gdzie szukać pomocy w kryzysie? Tu możesz zadzwonić
Polska
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć w części kraju
METEO
Lubiatowo morze plaza Baltyk shutterstock_1485086651
Ogromna moc drzemie na Bałtyku. "Absolutna rewolucja"
Łukasz Figielski
pap_20250314_0EA
"Bez kolejek, z poszanowaniem prywatności". Żołnierz odbierze mundur w paczkomacie
BIZNES
Spalone samochody na Wildzie
Spłonęło pięć aut. Policja o podpalaczach: to chłopcy w wieku od ośmiu do 12 lat
Poznań
Jolanta Sobierańska-Grenda
Kolejni szpitalni milionerzy. Ministra zdrowia zabrała głos
Piotr Wójcik
imageTitle
Polak jedzie do Finlandii jako lider Drift Masters. Nowy tor może zmienić wszystko
EUROSPORT
Polska - Brazylia w Lidze Narodów
Zacięta rywalizacja w Osace. Brazylijki bliżej wygranej
RELACJA
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Kaczyński do demonstrantów: nie macie żadnych praw, jesteście hołotą
WARSZAWA
shutterstock_2525442745
Alkohol i koncerty. Groźne połączenie dla młodzieży
Anna Bielecka
Jarosław Kaczyński na Placu Piłsudskiego w Warszawie
"Oderwał się od rzeczywistości". Burza po słowach prezesa PiS
Polska
1007N110V CHOCZEWO-0004
Polskie turbiny wiatrowe idą w ruch. Pierwsza dostawa mocy
BIZNES
Samodzielny Zespól Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Czekała godzinami na transport po udarze. Dwa śledztwa po śmierci Patrycji
Wrocław
Maja-Gadowska
Maja Gadowska nie żyje
Polska
imageTitle
Liczne problemy Anglików. Trwa łatanie obrony na Haalanda
EUROSPORT
Pochwycenie pierwszego stopnia Długiego Marszu 10B, Chiny
Chińczykom udało się odzyskać rakietę nośną
METEO
Zatrzymanie 19-latka
Ciało kobiety w zaroślach. Policja zatrzymała 19-latka
Świętokrzyskie
Niebezpieczne znalezisko w Ornecie. Służby ewakuowały mieszkańców
Odkryto wojskowe materiały. Akcja pirotechników
Orneta
Mała pustułka leżała na środku ulicy
Leżała na ulicy, ma szansę wrócić na wolność
Łódź
Strażacy walczą z pożarem w prowincji Almeria w południowej Hiszpanii
Pożar lasu w Andaluzji. Ciała ofiar znaleziono w samochodach
METEO
Katarzyna Nosowska
Nosowska w osobistym wpisie o "bardzo trudnym" roku
Kultura i styl
obajtek 2-0134
PiS "zaostrza kurs". "Mam przeczucie, że to będzie się powtarzać"
Polska
Kierująca miała prawie dwa promile alkoholu w organizmie
Gdy petentka wsiadła do auta, urzędniczki zadzwoniły na policję
Lublin
Paweł Kukiz
"Połamana ręka, żebra...". Kukiz miał wypadek
Polska
imageTitle
Belgowie nie boją się faworyta. "Mamy swoje atuty"
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w dzelnicy Górna w Łodzi
Śmierć kobiety po brutalnym gwałcie. Nowe informacje z prokuratury
Łódź
Porywy wiatru tajfunu Bavi, Tajwan
"Kiedy widać Wyspę Orchidei, to jest znak, że nadchodzi tajfun"
METEO
imageTitle
Od dziecka był skazany na tenisa. Kim jest sensacyjny półfinalista Wimbledonu?
EUROSPORT
pirat
Pędził jednośladem przez bulwary. To 15-latek
Kraków
Podejrzani doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa
Wyrok w sprawie zabójstwa seniora. Wśród skazanych jego wnuczka
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica