Miały być fikcyjne małżeństwa, było nakłanianie do prostytucji
Strażnicy graniczni z Jeleniej Góry zatrzymali 45-letnią kobietę i 43-letniego mężczyznę, którym w prokuraturze przedstawiono zarzuty handlu ludźmi, nakłaniania do uprawiania prostytucji oraz prania brudnych pieniędzy.
43-letni mężczyzna miał werbować kobiety za pośrednictwem portali internetowych. Ofiarami były przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Według śledczych, proponował kobietom zawarcie za granicą fikcyjnego małżeństwa z cudzoziemcem. W zamian obiecywał wysokie wynagrodzenie za szybki ślub, a następnie równie szybki rozwód.
Handel ludźmi pod przykrywką fikcyjnych małżeństw
"Kobiety, chcąc zarobić, godziły się na zawarcie małżeństwa z nieznanym im cudzoziemcem. Ostatecznie jednak do ślubu nie dochodziło, a kobiety były nakłaniane do prostytucji" - informuje Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.
Według ustaleń śledczych, współpracująca z mężczyzną 45-letnia kobieta była odpowiedzialna za zamieszczanie ogłoszeń na portalach erotycznych, organizację pracy kobiet, wyszukiwanie lokali oraz zbieranie pieniędzy za usługi seksualne.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Za handel ludźmi grozi do 20 lat więzienia.