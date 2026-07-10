Wrocław Miały być fikcyjne małżeństwa, było nakłanianie do prostytucji Oprac. Svitlana Kucherenko |

Straż Graniczna rozbiła proceder handlu ludźmi Źródło wideo: Straż Graniczna Źródło zdj. gł.: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

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Strażnicy graniczni z Jeleniej Góry zatrzymali 45-letnią kobietę i 43-letniego mężczyznę, którym w prokuraturze przedstawiono zarzuty handlu ludźmi, nakłaniania do uprawiania prostytucji oraz prania brudnych pieniędzy.

43-letni mężczyzna miał werbować kobiety za pośrednictwem portali internetowych. Ofiarami były przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Według śledczych, proponował kobietom zawarcie za granicą fikcyjnego małżeństwa z cudzoziemcem. W zamian obiecywał wysokie wynagrodzenie za szybki ślub, a następnie równie szybki rozwód.

43-letni mężczyzna miał werbować kobiety Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Handel ludźmi pod przykrywką fikcyjnych małżeństw

"Kobiety, chcąc zarobić, godziły się na zawarcie małżeństwa z nieznanym im cudzoziemcem. Ostatecznie jednak do ślubu nie dochodziło, a kobiety były nakłaniane do prostytucji" - informuje Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Według ustaleń śledczych, współpracująca z mężczyzną 45-letnia kobieta była odpowiedzialna za zamieszczanie ogłoszeń na portalach erotycznych, organizację pracy kobiet, wyszukiwanie lokali oraz zbieranie pieniędzy za usługi seksualne.

45-latka miała organizować im pracę i zbierać pieniądze Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Sprawa ma charakter rozwojowy. Za handel ludźmi grozi do 20 lat więzienia.

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