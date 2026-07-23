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Jelenia Góra

Niewybuchy przed galerią handlową. Zatrzymali mężczyznę, drugiego szukają

Teren został zabezpieczony na czas akcji
Jelenia Góra. Niewybuchy przy galerii handlowej. Mieli je pozostawić dwaj mężczyźni
Źródło wideo: Policja Jelenia Góra
Źródło zdj. gł.: Policja Jelenia Góra
Policjanci zatrzymali jednego z dwóch mężczyzn, którzy podrzucili dwa niewybuchy w pobliże jednej z galerii handlowych w Jeleniej Górze. Drugi wciąż jest poszukiwany. Nagrały ich kamery monitoringu.

W środę około godziny 19.40 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie dotyczące znalezienia w koszu na śmieci, znajdującym się przy jednej z galerii handlowych, przedmiotu przypominającego niewybuch. Na miejsce natychmiast skierowano policję i straż pożarną.

- Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w galerii oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, podjęto decyzję o ewakuacji. Obiekt opuściło około 160 osób, a dodatkowo ewakuowano 11 mieszkańców pobliskich budynków - informuje podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Ewakuowano ludzi przebywających w galerii handlowej
Ewakuowano ludzi przebywających w galerii handlowej
Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

W koszu i w krzakach

Teren został zabezpieczony. Na miejsce skierowano policyjnych pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Ci znaleźli i zabezpieczyli dwa niewybuchy - jeden w koszu na śmieci, drugi w zaroślach.

- Około godziny 00.30 oba niewybuchy zostały zabezpieczone i przetransportowane w celu ich bezpiecznej neutralizacji - przekazuje Bagrowska.

Teren został zabezpieczony na czas akcji
Teren został zabezpieczony na czas akcji
Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

W czasie, gdy na miejscu pracowali saperzy, kryminalni ustalali okoliczności, w jakich te przedmioty znalazły się w tym miejscu i kto za tym stoi.

Wszystko mają na nagraniu

- Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne. W efekcie wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Ich tożsamość została szybko ustalona, ponieważ obaj byli wcześniej znani policjantom z prowadzonych postępowań - wyjaśnia Bagrowska.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali pierwszego z podejrzewanych - 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry. - Mężczyzna został umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie oczekuje na kolejne czynności procesowe. Policjanci prowadzą dalsze działania, których celem jest zatrzymanie drugiego z wytypowanych mężczyzn - informuje Bagrowska.

Zatrzymano jednego z podejrzanych
Zatrzymano jednego z podejrzanych
Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

Śledczy nadal pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Wstępne ustalenia wskazują, że zabezpieczone przedmioty mogą być minami przeciwpiechotnymi. - Obecnie prowadzone są specjalistyczne badania, które mają potwierdzić ich charakter oraz ustalić, czy były to miny bojowe, czy ćwiczebne - tłumaczy Bagrowska.

Mężczyznom za sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób podejrzanemu grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. - Ostateczna kwalifikacja prawna czynu będzie uzależniona od wyników dalszego postępowania - podkreśla Bagrowska.

Groźne "pamiątki" sprzed lat

Policjanci przypominają, że niewybuchy i niewypały, mimo upływu wielu lat od zakończenia działań wojennych, nadal stanowią śmiertelne zagrożenie. W przypadku znalezienia takiego przedmiotu nie należy dotykać go, przenosić i próbować samodzielnie zabezpieczać. Powinno się natychmiast oddalić się na bezpieczną odległość, zabezpieczyć teren, na którym go znaleziono i jak najszybciej powiadomić służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

- Każda nieodpowiedzialna próba przenoszenia lub celowego pozostawiania niewybuchów w miejscach publicznych może doprowadzić do tragedii oraz wiąże się z odpowiedzialnością karną - kończy Bagrowska.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaJelenia GóraNiewybuch
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