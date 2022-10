Czyścił kokpit samochodu, zapalił papierosa i doprowadził do eksplozji. Nagranie

"Doszło do zapalenia atmosfery z powodu odpalenia zapalniczki blisko miejsca rozpylenia aerozolu"

- Podczas odpalania zapalniczki w środku samochodu doszło do eksplozji. Strażacy, którzy pojechali na miejsce zastali spalony środek samochodu volkswagen - relacjonuje oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze kpt. Krzysztof Zakrzewski. Dodaje: - W pojeździe doszło do zapalenia atmosfery z powodu odpalenia zapalniczki blisko miejsca rozpylania aerozolu pod ciśnieniem. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał licznych poparzeń i został przekazany ratownikom medycznym. Samochód został sprawdzony, czy nie ma innych wycieków gazu oraz czy nie ma wycieków ognia.

Straż pożarna: czytajmy etykiety i zachowajmy rozwagę

- To sprowadza się nie tylko do samochodów. Bardzo podobnie działają inne środki, których używamy codziennie w domach - chociażby lakiery do włosów, czy dezodoranty. Użycie ich w stosunkowo małych pomieszczeniach - typu łazienka - i wprowadzenie tam otwartego płomienia może doprowadzić do podobnej sytuacji - ostrzega Zakrzewski. Jak przypomina strażak, każdy produkt wprowadzony na rynek ma na sobie etykietę. - A tam jest wyraźnie napisane, że jest łatwopalny. Wystarczy czytać instrukcje obsługi i zachować trochę rozwagi w tym co robimy i gdzie robimy. Wtedy nie będzie dochodziło do takich sytuacji jak ta na myjni - podkreśla rzecznik jeleniogórskiej straży pożarnej.