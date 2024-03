czytaj dalej

Dopłaty rządowe do kredytów hipotecznych mocno ożywiły rynek wtórny, w tym nieruchomości zwane "wielką płytą" - poinformowali eksperci Otodom. Z danych wynika, że w Warszawie średnia cena ofertowa za metr kwadratowy mieszkania w blokach z PRL-u przekroczyła granicę 15 tysięcy złotych. To oznacza wzrost o ponad jedną czwartą rok do roku. Liderem wzrostów jest jednak Kraków.